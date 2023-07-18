Насыщенный баскетбольный день: Азербайджан играет против Кипра, Молдовы, Франции и Польши
Сегодня азербайджанские баскетбольные команды проведут матчи сразу в трех различных крупных соревнованиях, которые проходят в Косово, Андорре и Франции.
Мужская юношеская (U-16) cборная Азербайджана стартовала в дивизионе «С» чемпионата Европы в Приштине (Косово). Первая игра с Кипром началась в 17:00 по бакинскому времени и проходит в эти минуты.
Наша команда в одной группе с Албанией, Кипром, Арменией и Сан-Марино. Далее у азербайджанских баскетболистов будут игры с Арменией (21 июля), Албанией (23 июля) и Сан-Марино (24 июля). По две лучшие команды из двух групп выйдут в полуфинал.
А в 19:00 в Андорре на свой второй матч чемпионата Европы в дивизионе «С» выйдет наша женская юношеская (U-16) cборная. Соперник – Молдова.
Вчера отечественные баскетболистки уверенно обыграли хозяек паркета – 64:50. Также в этом квартете выступает Албания. С ней сборная Азербайджана встретится 20 июля. Здесь также две лучшие сборные выйдут в полуфинал.
Ну а закроет сегодняшний насыщенный баскетбольный день женская команда «Нефтчи» по баскетболу 3x3. Во французском Бордо на 12-м этапе женской серии FIBA наша команда в группе «С» сыграет с Францией и Польшей. Матч с француженками начнется в 21:35 по бакинскому времени, а с польками – в 23:20. Команды, занявшие первые два места, выйдут в четвертьфинал.
Напомним, «Нефтчи» выиграл два этапа серии – в Шуше и израильской Нетании – и занимает 3-е место в общем зачете.