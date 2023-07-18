В Украине рассказали, когда получат F-16

"Самолеты F-16 будут, это уже хорошая новость, но сначала начнется обучение", - подчеркнул глава Минобороны.

Он сообщил, что в Вильнюсе Украина и 11 стран-партнеров подписали меморандум об обучении украинских пилотов на американских истребителях. По его словам, украинские пилоты и инженеры-техники будут учиться в нескольких странах параллельно, а обучение стартует уже в августе этого года.

"Мы же здесь в Украине будем делать свое "домашнее задание": оценим способности наших аэродромов, где будут использоваться самолеты и сделаем инфраструктуру для них (укрытие, обеспечение, заправочные станции и т.д.)", - пояснил министр.

По словам Резникова, как только будут готовы инфраструктура и пилоты, способные выполнять боевые задачи, а инженеры будут готовы эту технику обслуживать, в этот момент партнеры будут принимать решение.

"Поэтому это немного займет времени. Оптимистично думаю, что это следующий год", - отметил глава министерства.