А теперь Гудрат Гасангулиев призывает согласовывать с Россией

В настоящее время в Ханкенди и прилегающих районах остается около 10-15 тысяч членов незаконных вооруженных формирований. Так в интервью местным СМИ сказал депутат Гудрат Гасангулиев.

По словам парламентария, «они еще не разоружены. Кроме того, мы взяли на себя обязательство, что до 2025 года на этих территориях будут находиться российские миротворцы. Если к 2025 году мы войдем в Ханкенди, это должно быть либо согласовано с Россией, либо в регионе должны произойти большие геополитические изменения».

«Если ситуация останется прежней, и Россия в 2025 году будет искать повод остаться в Карабахе вопреки Трехстороннему заявлению от 10 ноября, то мы должны применить силу и освободить наши земли от оккупации», - заявил парламентарий.