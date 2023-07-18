Путин рассказал еще об одной своей профессии

Президент России Владимир Путин заявил, что работал грузчиком. Об этом глава государства рассказал на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

На мероприятии к Путину обратился замглавы Нижнего Новгорода Илья Штокман, который рассказал, как в 1998 году после университета уехал из России за границу, где прошел путь от грузчика в пекарне до руководителя проектов в крупной IT-компании.

Отвечая ему, Путин отметил, что пекарня - это неплохо. «Я, когда студентом был, подрабатывал, какие-то мешки мы грузили на железнодорожной станции, но то занятие не очень понравилось, честно говоря», - заявил он.