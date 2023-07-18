Россия пригрозила атаковать суда с зерном
Минобороны России угрожает с полуночи атаковать любые суда, следующие по Черному морю в порты Украины.
«С 00:00 по московскому времени 20 июля суда, следующие по Черному морю в порты Украины, будут рассматриваться как перевозчики грузов военного назначения. Страны флагов судов, следующих в украинские порты Черного моря, будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне Киева», — заявили в Минобороны РФ.
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