В Афганистане сожгли музыкальные инструменты

Движение «Талибан», находящееся у власти в Афганистане, конфисковало и сожгло музыкальные инструменты в некоторых провинциях страны, в том числе в Кабуле.

Как сообщило агентство Pajhwok, операцией по изъятию инструментов, которая длилась несколько месяцев, руководило Министерство повеления благого и запрета предосудительного.

В министерстве сочли, что игра на инструментах способствует безнравственности, растлению молодежи и упадку общества, поэтому было решено сжечь их. Уничтожению подверглись в том числе барабаны и губные гармошки.

Точное число инструментов, сожженных в ходе рейда сотрудников министерства, не приводится.