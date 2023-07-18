Гарибашвили обвинил Украину

В прошлом году Украина была одной из стран, заинтересованных в том, чтобы Грузия не получила статус кандидата в члены Европейского союза (ЕС), заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

По словам Гарибашвили, «это реальность, и многие европейские лидеры подтвердили ему этот факт».

Грузинский премьер также прокомментировал высылку посла Грузии из Украины. Он отметил, что «посол был последним дипломатом, который не покинул город, когда Киев бомбили, но, несмотря на это, такого дипломата направили в Тбилиси под видом консультаций».

Гарибашвили подчеркнул, что Тбилиси «ни от кого не ждет благодарности», но этот шаг Украины является «нарушением дружеских отношений и дипломатического этикета».