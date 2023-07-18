Мамед Эфендиев, отдел экономики 20:03

Сегодня в здании Бакинской фондовой биржи (БФБ) прошла церемония «Звонок открытия», посвященная первому выпуску облигаций ООО «VMF», включающий 10.000 облигаций на общую сумму 1 миллион манатов. Андеррайтером (то есть, оценщиком, специалистом или компанией, чья деятельность связана с оценкой и принятием на себя рисков – ред.) является член Бакинской фондовой биржи ЗАО «Unicapital İnvestisiya Şirkəti».

VMF, конечно же, следует поздравить с первой эмиссией ценных бумаг. Это, по сути, первая частная азербайджанская компания, выпустившая облигации, что, естественно, не может не вызвать особую гордость у её президента, известного журналиста и предпринимателя, создателя и руководителя легендарной телекомпании ANS TV Вахида Мустафаева. И все-таки, куда большее внимание привлекает тот факт, что облигации выпущены по ставке 13 процентов годовых. Что сразу вызывает вопрос: почему популярная в стране компания, занимающаяся реализацией брендовых часов, выходит на фондовый рынок со столь скромным количеством облигаций, которые, к тому же, не имеют аналогов по уровню доходности? «Для компании такого масштаба как наша один миллион манатов, конечно же, погоду не делает, - сказал В. Мустафаев в эксклюзивном интервью haqqin.az. – Но это только начало. Главная цель - оживить наш фондовый, а в целом, и финансовый рынки».

Ну что ж, цель благородная. Ведь фондовый рынок Азербайджана даже с большой натяжкой никак не назовешь передовым. Сегодня он занят исключительно тем, что размещает эмиссию государственных ценных бумаг – облигаций Министерства финансов, нот Центробанка и ценных бумаг компаний с участием государственного капитала. Так что, время превратить его в современную площадку с участием множества частных компаний давно уже настало. И кому же это делать, как не Вахиду Мустафаеву – человеку, сумевшему еще в начале 90-х годов ХХ века «взорвать» телеинформационную среду, застывшую в кондовых рамках коммунистических устоев?! Тогда мустафаевской компании ANS удалось в короткие сроки оттащить азербайджанского зрителя от приевшегося советского «телеящика». И вот сегодня Мустафаев собирается таким же образом встряхнуть и фондовый рынок. «Мы предлагаем покупателям своих облигаций почти вдвое большую выгоду, чем ту, которую дают банки или другие эмитенты ценных бумаг, - говорит Мустафаев. – Уверен, это заставит призадуматься общественность нашей страны об эффективности своих накоплений». Суть заявления предпринимателя-новатора предельно ясна: дело в том, что на фоне вдвое меньших ставок банковских депозитов и прочих рыночных эмиссий, процентная ставка в 13 процентов годовых, предложенная VMF, безусловно говорит о преимуществах этой компании.