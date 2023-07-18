А теперь Вахид Мустафаев «взрывает» фондовый рынок Азербайджана главное на этот час
Сегодня в здании Бакинской фондовой биржи (БФБ) прошла церемония «Звонок открытия», посвященная первому выпуску облигаций ООО «VMF», включающий 10.000 облигаций на общую сумму 1 миллион манатов.
Андеррайтером (то есть, оценщиком, специалистом или компанией, чья деятельность связана с оценкой и принятием на себя рисков – ред.) является член Бакинской фондовой биржи ЗАО «Unicapital İnvestisiya Şirkəti».
VMF, конечно же, следует поздравить с первой эмиссией ценных бумаг. Это, по сути, первая частная азербайджанская компания, выпустившая облигации, что, естественно, не может не вызвать особую гордость у её президента, известного журналиста и предпринимателя, создателя и руководителя легендарной телекомпании ANS TV Вахида Мустафаева.
И все-таки, куда большее внимание привлекает тот факт, что облигации выпущены по ставке 13 процентов годовых. Что сразу вызывает вопрос: почему популярная в стране компания, занимающаяся реализацией брендовых часов, выходит на фондовый рынок со столь скромным количеством облигаций, которые, к тому же, не имеют аналогов по уровню доходности?
«Для компании такого масштаба как наша один миллион манатов, конечно же, погоду не делает, - сказал В. Мустафаев в эксклюзивном интервью haqqin.az. – Но это только начало. Главная цель - оживить наш фондовый, а в целом, и финансовый рынки».
Ну что ж, цель благородная. Ведь фондовый рынок Азербайджана даже с большой натяжкой никак не назовешь передовым. Сегодня он занят исключительно тем, что размещает эмиссию государственных ценных бумаг – облигаций Министерства финансов, нот Центробанка и ценных бумаг компаний с участием государственного капитала. Так что, время превратить его в современную площадку с участием множества частных компаний давно уже настало. И кому же это делать, как не Вахиду Мустафаеву – человеку, сумевшему еще в начале 90-х годов ХХ века «взорвать» телеинформационную среду, застывшую в кондовых рамках коммунистических устоев?! Тогда мустафаевской компании ANS удалось в короткие сроки оттащить азербайджанского зрителя от приевшегося советского «телеящика». И вот сегодня Мустафаев собирается таким же образом встряхнуть и фондовый рынок.
«Мы предлагаем покупателям своих облигаций почти вдвое большую выгоду, чем ту, которую дают банки или другие эмитенты ценных бумаг, - говорит Мустафаев. – Уверен, это заставит призадуматься общественность нашей страны об эффективности своих накоплений».
Суть заявления предпринимателя-новатора предельно ясна: дело в том, что на фоне вдвое меньших ставок банковских депозитов и прочих рыночных эмиссий, процентная ставка в 13 процентов годовых, предложенная VMF, безусловно говорит о преимуществах этой компании.
Тем, у кого могут возникнуть опасения, что идея Вахида Мустафаева является очередной «пирамидой», стоит напомнить о высоком деловом имидже VMF. Потому-то, собственно, эта компания и выпустила на первом этапе так мало облигаций, чтобы люди, прячущие свои деньги в матрацах и подушках в ожидании «лучших времен», смогли понаблюдать за эффективностью «новых» облигаций и принять решение, где их лучше разместить. Да и другие инвесторы, наверное, будут также приглядываться к новой форме размещения облигаций.
И кто знает, может тогда-то, наконец, в азербайджанскую экономику, которая жизненно нуждается в обновлении и прозрачности, широким ручьем потекут «народные инвестиции».
А в том, что начинание Вахида Мустафаева будет иметь успех, можно не сомневаться. Этот предприниматель, добившийся блистательных результатов в куда более сложной и непредсказуемой ситуации, скорее всего, без особого труда оживит и фондовый рынок страны.
В конце концов, кто-то же должен это сделать!