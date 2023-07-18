Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился в Лозанне с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

Они обсудили развитие олимпийского движения в Азербайджане. Министр рассказал Баху о работе, направленной на развитие спорта в нашей стране, а также о крупных соревнованиях, проведенных в Азербайджане.

Томас Бах еще раз передал свою благодарность президенту Ильхаму Алиеву.

Напомним, Международный олимпийский комитет приветствовал принятую в Баку Декларацию Движения неприсоединения, где председательствует Азербайджан и которое объединяет 120 из 193 государств-членов ООН. «МОК искренне приветствует поддержку 120 государств-членов Движения неприсоединения. Нас очень воодушевляет эта твердая приверженность объединительной миссии Олимпийских игр. Благодарю президента Азербайджана Ильхама Алиева за его инициативу в принятии этой важной резолюции», - сказал тогда глава МОК.

Движение неприсоединения приняло специальное заявление по Олимпиаде в Париже, которая пройдет летом 2024 года. Игры должны быть политически нейтральными, а спортсмены не должны быть ограничены на основе национальности. Документ был принят в Баку по инициативе Азербайджана в рамках совещания министров Координационного бюро Движения неприсоединения.

В сегодняшней встрече также участвовали глава спортивного отдела Минспорта Эльнур Мамедов и советник президента Федерации бокса Азербайджана Самир Гусейнов.