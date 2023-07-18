Зеленский о ночном ударе по Одессе

Ночной удар России по украинским портам доказывает, что мишень России - не только Украина, заявил в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

«Этот удар террористов доказывает, что их мишень - не только Украина, не только жизни наших людей... В портах, которые были атакованы сегодня, хранилось около миллиона тонн продовольствия... Именно тот объем, который уже давно должен был бы быть доставлен в страны-потребители в Африке, в Азии», - сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, в портовом терминале, который пострадал этой ночью больше всего от российского удара, хранилось 60 тысяч тонн агропродукции, которая предназначалась для отправки в Китай.

"То есть всех это затрагивает - российский террор. Каждый в мире должен быть заинтересован в привлечении России к ответственности за террор", - добавил он.