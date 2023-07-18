Министр обороны Армении поехал на передовую

Министр обороны Армении Сурен Папикян сегодня посетил передовую. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.

На ряде боевых опорных пунктов Папикян проследил за несением боевого дежурства, а также за строительством, оснащением опорных пунктов, инженерными и фортификационными работами, обсудил с руководителями соответствующих подразделений ряд вопросов, касающихся осуществляемых работ.