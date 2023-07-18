Лавров: Россия знает, за что воюет

Москва никогда не откажется от целей, которые были объявлены в рамках проведения «специальной военной операции», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы знаем, за что воюем. Пусть Запад каждый день обсуждает мнимое наступление Украины, создаваемые Россией сложности для контрнаступления и для достижения их (украинских) целей освобождения всей территории до границ 1991 года», - заявил Лавров.