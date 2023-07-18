В Баку завершено предварительное следствие по уголовному делу 42-летнего Ратнаяке Нувана, 23-летней Седары Мунасингхе и 31-летнего Динеша Гитакариге — граждан Шри-Ланки.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, уголовное дело направлено на рассмотрение в Сумгаитский суд по тяжким преступлениям. Дело ведет судья Рашад Алиев. Подготовительное заседание назначено на 7 августа.

Отметим, что обвиняемые были арестованы по жалобе их соотечественницы, 26-летней Патираны Динуки Нишантхи. Подозреваемые были задержаны в аэропорту при попытке покинуть страну.

Следователи выяснили, что в сентябре прошлого года вышеперечисленные лица избили Нишантху в бакинском поселке Масазыр, отобрав у нее около 4 с половиной тысяч долларов, миллион рупий и дорогой смартфон.