Гурбан Гурбанов о выходе «Карабаха» в следующий раунд Лиги чемпионов

«Поздравляю своих футболистов, - говорит наставник «Карабаха». - Несмотря на нашу крупную победу, могу сказать, что соперник боролся до конца. Пришлось потратить много сил. Одержали хорошую победу. Спасибо болельщикам за прекрасную атмосферу на стадионе.

Мы к любому сопернику относимся серьезно. Любой соперник может доставить определенные трудности. Соперник, о котором мы думаем, что он слабый, может хорошо обороняться. С «Линкольном» не было легко ни там, ни тут.

С «Ракувом» будет по-другому. Они играют иначе. Поляки – более крепкая команда. Соперник очень серьезный. «Ракув» играет иначе, чем большинство польских клубов. У них немного иная философия игры. Команда проделала большой путь и стала чемпионом страны. Мы играли с ними на сборах в Анталье и проиграли. У нас есть пять-шесть дней, чтобы поближе их узнать. Верю, что хорошо подготовимся.

Почему не было в стартовом составе Кевина Медины? Не могу сказать точно, что он уходит. Но были причины, почему он не сыграл. Им серьезно интересуются другие клубы.

Бензиа? Я никогда не сомневался в его мастерстве. Но, как вы знаете, он приехал к нам будучи не в форме. Затем набрал форму и снова травмировался. Сейчас он готов не полностью. У меня с ним связаны большие надежды, если он наберет форму. Он принесет нам пользу. Но сегодня я недоволен, потому что он пока не готов.

Трансферы – это одна из важных сторон нашей работы. Мы постоянно находимся в поисках, всегда активны и хотим привлечь новых игроков. Переговоры идут. Долго следили за этими футболистами. Но порой трансферы срываются. Дней 25 назад мы с этим столкнулись. Игроку уже был куплен билет, но не получилось».