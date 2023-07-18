Гурбан Гурбанов о выходе «Карабаха» в следующий раунд Лиги чемпионов
Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился впечатлениями после ответной игры 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара (4:0).
Напомним, «Карабах» выиграл по сумме двух матчей 6:1 и вышел во 2-й раунд.
«Поздравляю своих футболистов, - говорит наставник «Карабаха». - Несмотря на нашу крупную победу, могу сказать, что соперник боролся до конца. Пришлось потратить много сил. Одержали хорошую победу. Спасибо болельщикам за прекрасную атмосферу на стадионе.
Мы к любому сопернику относимся серьезно. Любой соперник может доставить определенные трудности. Соперник, о котором мы думаем, что он слабый, может хорошо обороняться. С «Линкольном» не было легко ни там, ни тут.
С «Ракувом» будет по-другому. Они играют иначе. Поляки – более крепкая команда. Соперник очень серьезный. «Ракув» играет иначе, чем большинство польских клубов. У них немного иная философия игры. Команда проделала большой путь и стала чемпионом страны. Мы играли с ними на сборах в Анталье и проиграли. У нас есть пять-шесть дней, чтобы поближе их узнать. Верю, что хорошо подготовимся.
Почему не было в стартовом составе Кевина Медины? Не могу сказать точно, что он уходит. Но были причины, почему он не сыграл. Им серьезно интересуются другие клубы.
Бензиа? Я никогда не сомневался в его мастерстве. Но, как вы знаете, он приехал к нам будучи не в форме. Затем набрал форму и снова травмировался. Сейчас он готов не полностью. У меня с ним связаны большие надежды, если он наберет форму. Он принесет нам пользу. Но сегодня я недоволен, потому что он пока не готов.
Трансферы – это одна из важных сторон нашей работы. Мы постоянно находимся в поисках, всегда активны и хотим привлечь новых игроков. Переговоры идут. Долго следили за этими футболистами. Но порой трансферы срываются. Дней 25 назад мы с этим столкнулись. Игроку уже был куплен билет, но не получилось».
Главный тренер «Линкольн Ред Импс» Хавьер Муньос сказал следующее:
«В первую очередь хочу сказать спасибо за гостеприимство жителям Баку, клубу «Карабах» и представителям СМИ.
С первых минут нам было сложно, но мы были к этому готовы. Несмотря на поражение, я горжусь моей командой и всем штабом. Мы - простой клуб. «Карабах» сегодня заслуживал победы и был заметно сильнее нас. А мы боролись как могли до последнего. Так будет и впредь.
У нас бывает план на каждую игру. Иногда получается реализовать его, иногда – нет. Сегодня «Карабах» забил уже на 7-й минуте и не позволил нам реализовать наш план. Мы планировали играть на контратаках.
Могу сказать, что «Карабах» на этой стадии мог обыграть любую команду. Понятно, что следующие матчи с польским «Ракувом» будут нелегкими. Но «Карабах» среди кандидатов на попадание в групповой раунд Лиги чемпионов».