В Сербии призвали не ссориться с Турцией

Министр обороны Сербии Милош Вучевич назвал Турцию крупным региональным игроком, отметив, что любой конфликт Белграда с Анкарой «не послужит национальным интересам Сербии». Заявления Вучевича прозвучали на фоне решения Турции поставить Косово беспилотники Bayraktar TB2.

«Турция - большая страна, держава, обладающая значительным политическим и экономическим влиянием на Западных Балканах, и мы должны гарантировать, что у нас будут наилучшие отношения с Турцией», - сказал Вучевич.

Вучевич также сообщил, что новым командующим СДК (Силы НАТО для Косова) впервые в истории станет турецкий генерал. Согласно последним данным НАТО, 780 из 4511 солдат СДК являются выходцами из Турции, в то время как 679 - из США, и оценки показывают, что численность турецких контингентов в СДК может достичь тысячи человек к концу года.