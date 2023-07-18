19 июля в посольстве Азербайджана в Молдове состоялся прием по случаю завершения дипломатической миссии посла Латвии Улдиса Микуца.

В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Молдове, представители Министерства иностранных дел и европейской интеграции, правительства Молдовы, министр обороны, а также представители бизнеса и общественные деятели этой страны.

На мероприятии выступили декан дипломатического корпуса посол Гудси Османов, государственный секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Владимир Кук и посол Латвии Улдис Микуц.

Микуц поблагодарил всех представителей дипломатического корпуса, а также весь коллектив Министерства иностранных дел и Европейской интеграции за содействие, сотрудничество, дружеское и теплое отношение.

По традиции от имени Министерства иностранных дел и европейской интеграции и всего дипломатического корпуса послу Латвии была вручена памятная плакетка дипкорпуса.

На мероприятии гости отведали традиционные блюда азербайджанской и молдавской кухни, а также имели возможность послушать азербайджанскую народную музыку.