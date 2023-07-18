«Гашт-е-Иршад» снова подводит Иран к революции иранский политолог Ахмад Вахдани комментирует для haqqin.az
Через десять месяцев после того, как сотрудники полиции нравов «Гашт-е-Иршад» в Тегеране за «неправильный хиджаб» убили 23-летнюю Мехсу Амини, власти Ирана вновь вывели этих же палачей на улицы городов.
По данным иранских телеграм-каналов, в Реште толпа перевернула машину полиции, когда сотрудники «Иршад» пытались арестовать трех женщин с «неправильным» хиджабом.
О том, что пешие и автомобильные патрули будут возвращены на улицы городов, сообщил в конце прошлой недели пресс-секретарь МВД Ирана Саид Монтазераль Махди.
В частности, было конкретно сказано, что полицейские патрули предпримут юридические действия в отношении женщин и девушек, которые не носят хиджаб.
«Решение возвратить патрули на улицы городов является требованием народа, различных социальных групп, государственных институтов и президента Ибрахима Раиси», - подчеркнул Махди.
Однако пресс-секретарь правительства Али Бахадри Джахорми поправил в своем твиттере пресс-секретаря МВД, отметив, что президент всего лишь призвал правоохранительные органы внимательнее следить за соблюдением законности в стране. После чего многие иранские СМИ удалили из выступления пресс-секретаря МВД и комментариев все, что связано с причастностью Раиси к решению вернуть на улицу сотрудников «Иршад».
Ряд правительственных чиновников так же возложили ответственность за это решение на КСИР, а не на президента Раиси.
Напомним, что митинги, вызванные убийством 16 сентября 2022 Мехсы Амини, переросли в мощные антиправительственные выступления, в которых силы КСИР, полувоенное ополчение Басидж и мобилизованные на подавление демонстрантов уголовники из иранских тюрем убили около 500 манифестантов, в том числе 70 детей, ранили около пяти тысяч и арестовали более 25 тысяч человек.
В этой связи уместно напомнить, что на пике протестов в декабре прошлого года генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джаафар Монтазери официально заявил, что сотрудникам полиции «Иршад» нечего делать на улицах.
«Эта полицейская служба осталась в прошлом», - сказал тогда Монтазери.
В результате, хотя статья закона об обязательном хиджабе остается в силе, в большинстве иранских городов женщины и девушки без хиджабов выходят на улицы, посещают кафе, парки, банки и торговые центры.
Суды периодически выносят штрафы в отношении объектов общепита и магазинов, которые обслуживали женщин без хиджабов. Кроме того, власти обещали принять новый закон о хиджабе, в котором нарушителей будут фиксировать по установленным на улицах видеокамерам и отправлять им протоколы о штрафе, как это делается в отношении нарушителей правил дорожного движения. В апреле начальник тегеранской полиции Ахмадреза Радан сообщил, что уведомления о нарушении обязательного хиджаба получили около ста тысяч иранок.
Известие о возвращении на улицы патрулей полиции нравов пришло в тот момент, когда был опубликован законопроект об обязательном хиджабе, известный как «Целомудрие и хиджаб».
Отметим, что документ этот вызвал гнев в кругах иранских фундаменталистов, оценивших его как закон о праве не надевать хиджаб.
В заметке, опубликованной в близкой к консерваторам газете «Кейхан», было, в частности, отмечено, что принуждать женщин по новому закону надевать в обязательном порядке хиджаб, это такая же сомнительная идет, как попытка остановить наводнение с помощью колючей проволоки.
В отношении женщин, нарушивших исламский дресс-код, фундаменталисты требуют внести в закон длительные тюремные сроки и даже смертную казнь. Тем не менее иранские девушки и женщины не обращают внимания на угрозы правительства и продолжают гражданскую борьбу за свои права, появляясь на улицах и в общественных местах без обязательного хиджаба.
Так же провалилась попытка опечатать общественные места, которые посещали женщины без хиджаба. Владельцы кафе и магазинов оказывали жесткое сопротивление полиции. К тому же эту идею резко раскритиковал глава парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.
В какой-то бессильной злобе судьи шариатских судов стали выносить нарушителям исламского дресс-кода сумасшедшие приговоры. К примеру, их заставляют в качестве наказания в течение месяца омывать тела покойных или отправляют на психиатрическую экспертизу с принудительным лечением.
Особенностью ситуации является то, что любая попытка давления со стороны силовиков на женщин без хиджаба сталкивается с жесткой реакцией со сторон населения.
Как отметил в беседе с haqqin.az иранский политолог Ахмад Вахдани, перед возвращением на улицы полиции нравов власти привезли в страну и расположили внутри университетов и студенческих общежитий отряды боевиков иракской шиитской группировки «Хашд аш-Шаби».
По словам Вахдани, решение об "Иршаде" резко осудил экс-президент Ирана Мухаммад Хатами, назвавший его «самоубийственным шагом властей». Выступая перед своими сторонниками, Хатами сказал, что безответственные действия правительства воспламенят в итоге гигантский пожар общественного недовольства.
«Вместо того, чтобы решать насущные социальные проблемы, которые привели Иран в состояние коллапса, - сказал экс-президент, - безответственные люди во власти занимаются нормами одежды женщин».
По мнению Вахдани, решение вернуть на улицы иранских городов патрули полиции нравов может быть идеей-фикс консерваторов или результатом борьбы различных групп внутри власти.
«В КСИР, правительстве, силовых структурах есть группы, сознательно провоцирующие новую волну антиправительственных выступлений, - сказал иранский политолог. - Потому что это открывает возможности для разного рода пертурбаций во власти. Кроме того, в государственных структурах есть также прошахские силы. В эмигрантской печати публикуется немало сообщений о контактах чиновников разного уровня с помощниками наследного принца Реза Пехлеви. И они также играют на обострение ситуации и расшатывание существующей системы».
По мнению Вахдани, возвращения к ситуации с обязательным ношением хиджаба, как это было до убийства Мехсы Амини, не будет.
«Студенты тегеранского университета распространили заявление, в котором предупредили о готовности вновь выйти на борьбу за свободу, и никакие наемники «Хашд аш-Шааби» их не остановят, - отметил политолог. — Это понимают все, включая полицию, которая заявляет, что не намерена работать прежними методами и ожидает принятия нового закона о хиджабе».