Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 22:53

Через десять месяцев после того, как сотрудники полиции нравов «Гашт-е-Иршад» в Тегеране за «неправильный хиджаб» убили 23-летнюю Мехсу Амини, власти Ирана вновь вывели этих же палачей на улицы городов. По данным иранских телеграм-каналов, в Реште толпа перевернула машину полиции, когда сотрудники «Иршад» пытались арестовать трех женщин с «неправильным» хиджабом. О том, что пешие и автомобильные патрули будут возвращены на улицы городов, сообщил в конце прошлой недели пресс-секретарь МВД Ирана Саид Монтазераль Махди.

В частности, было конкретно сказано, что полицейские патрули предпримут юридические действия в отношении женщин и девушек, которые не носят хиджаб. «Решение возвратить патрули на улицы городов является требованием народа, различных социальных групп, государственных институтов и президента Ибрахима Раиси», - подчеркнул Махди. Однако пресс-секретарь правительства Али Бахадри Джахорми поправил в своем твиттере пресс-секретаря МВД, отметив, что президент всего лишь призвал правоохранительные органы внимательнее следить за соблюдением законности в стране. После чего многие иранские СМИ удалили из выступления пресс-секретаря МВД и комментариев все, что связано с причастностью Раиси к решению вернуть на улицу сотрудников «Иршад». Ряд правительственных чиновников так же возложили ответственность за это решение на КСИР, а не на президента Раиси. Напомним, что митинги, вызванные убийством 16 сентября 2022 Мехсы Амини, переросли в мощные антиправительственные выступления, в которых силы КСИР, полувоенное ополчение Басидж и мобилизованные на подавление демонстрантов уголовники из иранских тюрем убили около 500 манифестантов, в том числе 70 детей, ранили около пяти тысяч и арестовали более 25 тысяч человек. В этой связи уместно напомнить, что на пике протестов в декабре прошлого года генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джаафар Монтазери официально заявил, что сотрудникам полиции «Иршад» нечего делать на улицах.

«Эта полицейская служба осталась в прошлом», - сказал тогда Монтазери. В результате, хотя статья закона об обязательном хиджабе остается в силе, в большинстве иранских городов женщины и девушки без хиджабов выходят на улицы, посещают кафе, парки, банки и торговые центры. Суды периодически выносят штрафы в отношении объектов общепита и магазинов, которые обслуживали женщин без хиджабов. Кроме того, власти обещали принять новый закон о хиджабе, в котором нарушителей будут фиксировать по установленным на улицах видеокамерам и отправлять им протоколы о штрафе, как это делается в отношении нарушителей правил дорожного движения. В апреле начальник тегеранской полиции Ахмадреза Радан сообщил, что уведомления о нарушении обязательного хиджаба получили около ста тысяч иранок. Известие о возвращении на улицы патрулей полиции нравов пришло в тот момент, когда был опубликован законопроект об обязательном хиджабе, известный как «Целомудрие и хиджаб». Отметим, что документ этот вызвал гнев в кругах иранских фундаменталистов, оценивших его как закон о праве не надевать хиджаб. В заметке, опубликованной в близкой к консерваторам газете «Кейхан», было, в частности, отмечено, что принуждать женщин по новому закону надевать в обязательном порядке хиджаб, это такая же сомнительная идет, как попытка остановить наводнение с помощью колючей проволоки. В отношении женщин, нарушивших исламский дресс-код, фундаменталисты требуют внести в закон длительные тюремные сроки и даже смертную казнь. Тем не менее иранские девушки и женщины не обращают внимания на угрозы правительства и продолжают гражданскую борьбу за свои права, появляясь на улицах и в общественных местах без обязательного хиджаба.

Так же провалилась попытка опечатать общественные места, которые посещали женщины без хиджаба. Владельцы кафе и магазинов оказывали жесткое сопротивление полиции. К тому же эту идею резко раскритиковал глава парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. В какой-то бессильной злобе судьи шариатских судов стали выносить нарушителям исламского дресс-кода сумасшедшие приговоры. К примеру, их заставляют в качестве наказания в течение месяца омывать тела покойных или отправляют на психиатрическую экспертизу с принудительным лечением. Особенностью ситуации является то, что любая попытка давления со стороны силовиков на женщин без хиджаба сталкивается с жесткой реакцией со сторон населения. Как отметил в беседе с haqqin.az иранский политолог Ахмад Вахдани, перед возвращением на улицы полиции нравов власти привезли в страну и расположили внутри университетов и студенческих общежитий отряды боевиков иракской шиитской группировки «Хашд аш-Шаби».