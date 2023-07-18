Асланова выбросилась из окна мингячевирской прокуратуры

19 июля Турала Асланова (1991 г.р.) была приглашена в прокуратуру города Мингячевир для допроса в рамках следствия по уголовному делу о присвоении денежных средств нескольких лиц на общую сумму 413 тыс. манатов. Допрашивать Асланову должны были в присутствии ее адвоката Эмина Кичикбекова.

В ходе допроса женщина выбросилась из окна на втором этаже здания прокуратуры, получив тяжкие телесные повреждения. Асланову доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.

Генпрокуратура ведет расследование по факту.