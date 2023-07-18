Польша может отдать Украине все МиГ-29

Сейчас Польша передала Украине 10 МиГ-29, однако не исключено, что Украина получит и остальные самолеты, находящиеся на вооружении Польши, заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч.

"Пока передано 10 МиГ-29, но не исключено, что Польша передаст остальные - около 20 самолетов этого типа, которые у них еще остаются на вооружении", - сообщил посол.

По данным Зварыча, скорее всего, это произойдет после того, как в Польшу начнут поступать самолеты от стран Запада.

"Этот процесс уже начался (Польша получила от Южной Кореи первые истребители FA-50). Польша сейчас среди 11 стран, которые задекларировали готовность начать тренировки украинских пилотов на F-16", - пояснил посол.