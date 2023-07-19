Премьер Узбекистана посетил Физули

Премьер-министр Узбекистан Абдулла Арипов сегодня прибыл в Международный аэропорт Физули.

Спецпредставитель президента Азербайджана Эмин Гусейнов проинформировал Арипова о проводимых в Физули ремонтных, восстановительных и строительных работах, перспективах развития города, а также об инвестиционном потенциале.

Затем был проведен осмотр строящейся по инициативе Узбекистана школы в городе Физули.

Было отмечено, что в ближайшее время планируется завершить строительство жилых домов и средней школы в Физули и переселить первых жителей в соответствии с реализацией программы «Большого возвращения».

Премьер Узбекистана встретился с узбекскими строителями, работающими на строительстве школы, и сделал памятную фотографию.