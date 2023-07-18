«Вагнер» распустила зеков

Командование ЧВК «Вагнер» разрешило заключенным, которые были завербованы для войны в Украине, вернуться домой, пишет одно из российских СМИ.

Издание изучило сообщения в закрытых чатах, связанных с ЧВК. Выяснилось, что в настоящее время зеки из «Вагнера» находятся в отелях Анапы в ожидании помилования. Большинство собираются отпустить в день окончания контракта, но некоторым разрешат уехать раньше.

«Звонил муж, сказал, что в течение недели все они будут отправлены домой, помилование пришло. Даже у кого в августе кончается контракт — все равно поедут домой раньше», — пишет жена одного из наемников.

По данным издания, бывшие заключенные живут в поселке Витязево в отелях «Релакс», «Кактус» и «Калипсо». Сутки здесь стоят от 2300 до 7200 рублей в зависимости от загруженности. В одном из чатов сообщили, что в отелях сейчас находятся около 400 «вагнеровцев», их не выпускают за территорию гостиниц. Некоторые из бывших заключенных ведут разгульный образ жизни: бесконтрольно употребляют алкоголь, пропивают и закладывают медали.

Родственники четырех наемников подтвердили журналистам, что всех заключенных отпустят из отелей домой после получения помилования. Одна из собеседниц рассказала, что при желании те смогут продлить контракт с ЧВК, чтобы отправиться в Беларусь или Африку, но сначала им нужно будет уехать в отпуск на 14-45 дней.