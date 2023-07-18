России грозит сильнейший скачок цен

Летняя девальвация рубля, которая вывела российскую валюту в топ-3 слабейших в мире и сделала ее мировым лидером по уровню волатильности, сулит российской экономике сильнейший с начала войны разгон инфляции.

Ритейлеры и дистрибьюторы товаров — от напитков до машин и бытовой техники — готовятся поднять цены с двузначной скоростью после того, как доллар подорожал до 90 рублей, а евро пробил отметку 100.

«Страна находится на пороге большой инфляционной катастрофы, девальвация рубля вызвала рост инфляционных ожиданий у потребителей, они больше тратят, и это значительно усиливает инфляционное давление», - пишут аналитики Money Management International (некоммерческая организация из США, которая предоставляет потребителям бесплатные кредитные консультации).

Центробанк России отреагирует на инфляционный всплеск ужесточением денежной политики. На заседании в пятницу, 21 июля, регулятор повысит ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов - до 8,25% годовых, ожидают в среднем опрошенные Bloomberg экономисты.

«Но эффект от девальвации неизбежно сохранится надолго: даже если рубль укрепится, импортеры будут закладывать в свои цены более высокие уровни курсов валют», - предупреждает управляющий директор ГПБ Private Banking Егор Сусин.