Эльнур Мамедов, отдел экономики 00:57

Haqqin.az так долго писал о недостатках в страховом секторе экономики страны, не видя при этом никаких существенных изменений, что давно утратил остатки оптимизма и оставил эту тему в покое. Тем более что читать после каждой критической публикации победные рапорты Центробанка и Ассоциации страховщиков Азербайджана об очередном росте страхового рынка, скажем прямо, удовольствие сомнительное. Но вот к критике этого сектора подключился Центр социальных исследований.

Выступая на состоявшейся в Баку научно-практической конференции «Успешное решение страховых споров», Захид Орудж, председатель правления Центра социальных исследований (ЦСИ), заявил, что по уровню развития страхового сектора Азербайджан отстает от целого ряда стран, подтвердив этот вывод конкретными фактами, которые, думается, буду интересны нашему читателю. Так, по итогам прошлого года доля страхового рынка во внутреннем валовом продукте (ВВП) Азербайджана составила всего 0,7 процента. Для сравнения, в странах Европы этот показатель составляет 3,9 процента. Получается, что по уровню развития сектора страхования Азербайджан отстает от европейских государств более чем в пять раз. Даже соседняя Грузия чуть ли не вдвое опережает нас в развитии страхования - в 2022 году этот рынок Грузии составлял 1,27 процента ВВП. А если учесть, что в прошлом году доля страхового рынка в ВВП Азербайджана снизилась по сравнению с 2021 годом еще на 0,2 процента, то вырисовывается весьма безрадостная картина, при которой нас вскоре сможет обогнать даже Армения с ее разбитой экономикой, у которой данный показатель соответствует нашему - 0,7 процента. По словам Захида Оруджа, работа страхового сектора вызывает массу нареканий. В течение года в Центробанк поступает порядка 2.700-2.800 жалоб граждан, недовольных решениями компаний по 90 тысячам (!) страховых случаев. Характерно, что большая часть жалоб связана с самым распространенным в стране обязательным страхованием автомобилей. При этом одна половина жалоб касается произведенной оценки ущерба, а другая - задержкой и отказом от выплат, а также запросами дополнительных документов. Может, именно поэтому в Азербайджане не получают широкого развития и остальные виды страхования.

Правда, Центробанк, регулирующий финансовый рынок страны, отмечает, что введение прямого регулирования убытков, связанных с обязательным страхованием автомобилей, привело к резкому сокращению страховых жалоб. Так, за девять месяцев после ввода нового правила в Центробанк поступило всего 75 жалоб, причем 70 процентов опрошенных клиентов выразили удовлетворенность оказанными им услугами. Остается лишь гадать, почему страховой сектор десятилетиями не мог внедрить прямое регулирование убытков. Но вернемся к проблемам страхового рынка, чью и без того не впечатляющую репутацию ощутимо подрывают, по признанию исполнительного директора Ассоциации страховщиков Азербайджана Эльмара Мирсалаева, судебные тяжбы. В 2021 году из 1.223 судебных дел по сферам экономической деятельности 564, то есть чуть меньше половины, относились к сфере страхования. Даже несмотря на то, что в рамках меморандума, подписанного между Центробанком, Ассоциацией страховщиков и Бюро обязательного страхования, в стране уже третий год подряд ведется интенсивная работа по страховому просвещению граждан. Дошло до того, что уже Центр социальных исследований предлагает Центробанку составить «индекс жалоб» по другим классам и видам страхования. По мнению ЦСИ, такой шаг вынудит страховые компании заботиться о сохранении своего рейтинга в индексе, чтобы не терять потенциальных клиентов. Впрочем, пока трудно сказать, реализует ли Центробанк предложение ЦСИ и как вообще на него отреагирует страховой рынок Азербайджана, переживающий затяжной период застоя.