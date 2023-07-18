Вучич попросил НАТО защитить сербов в Косово

Президент Сербии Александар Вучич во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом попросил, чтобы Альянс защитил этнических сербов, проживающих на севере Косово, из-за напряженной ситуации в регионе.

Сербский президент отметил, что провел дискуссии с генсеком Североатлантического альянса по поводу напряженной ситуации на севере Косово.

"Мы просили НАТО взять под свой контроль и обеспечить достойную человека жизнь на севере Косово. Столтенберг все выслушал. У него были возражения. Я пытался указать ему на важные вещи. Я просил большей безопасности для нашего народа в Косово", - сказал Вучич.