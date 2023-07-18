Россия третью ночь подряд бомбит Украину: есть жертвы

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Россия вновь нанесла массированный удар ракетами и дронами-камикадзе по Украине. Это третья подряд «атака возмездия», как назвали обстрелы в Минобороны РФ, со дня взрыва Крымского моста. Основной удар в ночь на 20 июля вновь пришелся на Одессу, где находится крупный торговый порт, откуда еще недавно по гуманитарному коридору выходили суда с украинским зерном. Атаковали более двадцати «воздушных целей», заявили в оперативном командовании «Юг». Удары наносились ракетами «Оникс», Х-22, а также «Искандерами». Кроме того, применялись дроны.

Один из снарядов прилетел в центр Одессы, в результате чего было разрушено здание и начался пожар на площади 300 кв. м., сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер. По его словам, двое человек госпитализированы. Центр Одессы остался без света после сильного взрыва, сообщали местные телеграм-каналы. Кроме того, были прилеты по складам в Одесской области, заявили в оперативном командовании «Юг». Пострадали четыре человека. В Николаеве ракета попала в жилой дом, в результате как минимум 18 человек пострадали, заявил глава областной администрации Виталий Ким. По его словам, есть погибшие, однако их количество он не уточнил.

Мэр Николаева Александр Сенкевич также сообщил о прилете по центру города: «По одному из адресов огромная воронка возле трехэтажного жилого дома. Пожар очень серьезный. На месте уже работают спасатели ГСЧС. Вокруг много поврежденных домов». Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечает, что во время ночного удара российских оккупантов по югу страны были применены ракеты различного базирования. «Это атаки направлены, в частности, с акцентом на портовую инфраструктуру. И понятно, что сразу после того, как Россия начала риторику о своих условиях пролонгации зернового соглашения, она начала переходить на язык шантажа», - цитируют украинские СМИ Гуменюк. По ее словам, «этой ночью снова была применена массированная смешаная ракетно-дроновая атака по южным регионам. Есть попадания и в Николаевской, и в Одесской области. Есть пострадавшие».