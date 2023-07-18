Россия третью ночь подряд бомбит Украину: есть жертвы
Россия вновь нанесла массированный удар ракетами и дронами-камикадзе по Украине. Это третья подряд «атака возмездия», как назвали обстрелы в Минобороны РФ, со дня взрыва Крымского моста.
Основной удар в ночь на 20 июля вновь пришелся на Одессу, где находится крупный торговый порт, откуда еще недавно по гуманитарному коридору выходили суда с украинским зерном. Атаковали более двадцати «воздушных целей», заявили в оперативном командовании «Юг». Удары наносились ракетами «Оникс», Х-22, а также «Искандерами». Кроме того, применялись дроны.
Один из снарядов прилетел в центр Одессы, в результате чего было разрушено здание и начался пожар на площади 300 кв. м., сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер. По его словам, двое человек госпитализированы. Центр Одессы остался без света после сильного взрыва, сообщали местные телеграм-каналы.
Кроме того, были прилеты по складам в Одесской области, заявили в оперативном командовании «Юг». Пострадали четыре человека.
В Николаеве ракета попала в жилой дом, в результате как минимум 18 человек пострадали, заявил глава областной администрации Виталий Ким. По его словам, есть погибшие, однако их количество он не уточнил.
Мэр Николаева Александр Сенкевич также сообщил о прилете по центру города: «По одному из адресов огромная воронка возле трехэтажного жилого дома. Пожар очень серьезный. На месте уже работают спасатели ГСЧС. Вокруг много поврежденных домов».
Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечает, что во время ночного удара российских оккупантов по югу страны были применены ракеты различного базирования.
«Это атаки направлены, в частности, с акцентом на портовую инфраструктуру. И понятно, что сразу после того, как Россия начала риторику о своих условиях пролонгации зернового соглашения, она начала переходить на язык шантажа», - цитируют украинские СМИ Гуменюк.
По ее словам, «этой ночью снова была применена массированная смешаная ракетно-дроновая атака по южным регионам. Есть попадания и в Николаевской, и в Одесской области. Есть пострадавшие».
Гуменюк также отметила, что попадания в Одесской области касаются объектов логистики - это складские помещения. «Окончательные данные еще уточняются. Но мы знаем, что были применены ракеты различного базирования. Приобщалась к атаке и подводная лодка, которая несла дежурство в Черном море, и стратегическая авиация с выпуском ракет типа Х-22, и применялись береговые ракетные комплексы типа «Оникс», предположительно, и «Искандер», - сказала Гуменюк.
Она также отметила, что общее количество воздушных целей составило более 20.
После того как Россия вышла из зерновой сделки в ответ на подрыв Крымского моста, Одесса и Николаев постоянно подвергаются обстрелам. Накануне Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщило, что после предыдущего удара РФ по порту «Черноморск» в Одессе было уничтожено 60 тысяч тонн зерна.
Минобороны РФ ранее заявляло, что по Украине наносятся «групповые удары возмездия высокоточным оружием морского базирования». На попавших под удар объектах якобы готовились «теракты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров».