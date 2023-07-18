В здание посольства Швеции в Багдаде ворвались сотни демонстрантов. Они подожгли посольство, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, и очевидца. Источник заявил агентству, что никто из сотрудников диппредставительства не пострадал.

По данным Reuters, протесты в Багдаде организовал лидер иракской шиитской организации «Армия Махди» Муктада ас-Садр. Причиной демонстраций является предстоящая акция по сожжению Корана, которая должна пройти в Швеции.