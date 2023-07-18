Вот так сторонники ас-Садра захватили и подожгли посольство Швеции в Багдаде видео
В здание посольства Швеции в Багдаде ворвались сотни демонстрантов. Они подожгли посольство, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, и очевидца. Источник заявил агентству, что никто из сотрудников диппредставительства не пострадал.
По данным Reuters, протесты в Багдаде организовал лидер иракской шиитской организации «Армия Махди» Муктада ас-Садр. Причиной демонстраций является предстоящая акция по сожжению Корана, которая должна пройти в Швеции.
Министерство иностранных дел Ирака осудило действия протестующих иракцев, захвативших здание посольства Швеции в Багдаде и поджегших его. МИД заявил в Twitter, что правительство Ирака поручило правоохранительным органам расследовать обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к ответственности.
МИД Швеции в свою очередь сообщил Reuters, что все сотрудники посольства находятся в безопасности. Шведское министерство осудило захват посольства и подчеркнуло необходимость защиты диппредставительств со стороны иракских властей.
В январе шведско-датский ультраправый политик Расмус Палудан сжег Коран, чтобы осудить планы Швеции на вступление в НАТО. 28 июня иракский беженец в Швеции сжег несколько страниц Корана перед крупнейшей мечетью Стокгольма во время праздника Курбан.