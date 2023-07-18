10 соперников «Карабаха» в 3-м раунде Лиги чемпионов и… позор Черчесова

Его успешно преодолели чемпион Азербайджана «Карабах» и еще 14 клубов. Не обошлось и без сенсаций, но об этом позже.

Во 2-м раунде «Карабах» сыграет с польским «Ракувом». Первый матч состоится в городе Ченстохова 26 июля и начнется в 22:15 по бакинскому времени. Дата и время ответной игры пока официально не объявлены. Это будет 1 или 2 августа.

Но уже 24 июля состоится жеребьевка 3-го раунда Лиги чемпионов. Тут пара «Ракув» - «Карабах» благодаря высокому рейтингу чемпиона Азербайджана будет среди «сеяных». Нашими потенциальными соперниками являются «Спарта» (Чехия), АЕК (Греция), а также победители следующих пар:

«Лудогорец» (Болгария) – «Олимпия» (Словения)

«Шериф» (Молдова) – «Маккаби» (Хайфа, Израиль)

«Арис» (Кипр) – БАТЭ (Беларусь)

«КИ Клаксвик» (Фареры) – «Хаккен» (Швеция).

Тут бросается в глаза присутствие чемпиона Фарерских островов. «КИ Клаксвик» накануне сенсационно выбил из Лиги чемпионов венгерский «Ференцварош», обыграв команду Станислава Черчесова в Будапеште со счетом 3:0. Кстати, российского специалиста сразу же уволили.