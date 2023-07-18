10 соперников «Карабаха» в 3-м раунде Лиги чемпионов и… позор Черчесова
Накануне завершился 1-й квалификационный раунд футбольной Лиги чемпионов.
Его успешно преодолели чемпион Азербайджана «Карабах» и еще 14 клубов. Не обошлось и без сенсаций, но об этом позже.
Во 2-м раунде «Карабах» сыграет с польским «Ракувом». Первый матч состоится в городе Ченстохова 26 июля и начнется в 22:15 по бакинскому времени. Дата и время ответной игры пока официально не объявлены. Это будет 1 или 2 августа.
Но уже 24 июля состоится жеребьевка 3-го раунда Лиги чемпионов. Тут пара «Ракув» - «Карабах» благодаря высокому рейтингу чемпиона Азербайджана будет среди «сеяных». Нашими потенциальными соперниками являются «Спарта» (Чехия), АЕК (Греция), а также победители следующих пар:
«Лудогорец» (Болгария) – «Олимпия» (Словения)
«Шериф» (Молдова) – «Маккаби» (Хайфа, Израиль)
«Арис» (Кипр) – БАТЭ (Беларусь)
«КИ Клаксвик» (Фареры) – «Хаккен» (Швеция).
Тут бросается в глаза присутствие чемпиона Фарерских островов. «КИ Клаксвик» накануне сенсационно выбил из Лиги чемпионов венгерский «Ференцварош», обыграв команду Станислава Черчесова в Будапеште со счетом 3:0. Кстати, российского специалиста сразу же уволили.
Вылет «Ференцвароша» на руку «Карабаху». Агдамская команда еще никогда не была «сеяной» при жеребьевке раунда плей-офф, то есть решающего этапа перед попаданием в группу. И позор чемпиона Венгрии, чей рейтинг выше, чем у «Карабаха», повысил шансы команды Гурбана Гурбанова на попадание в число «сеяных». Но нужна еще одна сенсация. Необходимо, чтобы во 2-м раунде вылетел один из трех клубов – загребское «Динамо», датский «Копенгаген» или турецкий «Галатасарай». Их соперниками во 2-м раунде будут соответственно «Астана» (Казахстан), «Брейдаблик» (Исландия) и «Жальгирис» (Литва).
Попадание в «сеяные» значительно увеличивает шансы «Карабаха» на выход в групповой раунд, потому что в таком случае в раунде плей-офф удастся избежать встречи с тремя вышеназванными соперниками и швейцарским «Янг Бойз».
Жеребьевка раунда плей-офф состоится 7 августа – до игр 3-го раунда.
Также рассмотрим вариант поражения «Карабаха» от «Ракува». В таком случае наша команда отправится в 3-й раунд Лиги Европы. Там возможными соперниками будут девять проигравших в парах 2-го раунда Лиги чемпионов:
«Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Астана» (Казахстан)
«Брейдаблик» (Исландия) – «Копенгаген» (Дания)
«Жальгирис» (Литва) – «Галатасарай» (Турция)
«Слован» (Словакия) – «Зриньски» (Босния и Герцеговина)
«Мольде» (Норвегия) – ХИК (Финляндия)
«Лудогорец» (Болгария) – «Олимпия» (Словения)
«Шериф» (Молдова) – «Маккаби» (Хайфа, Израиль)
«Арис» (Кипр) – БАТЭ (Беларусь)
«КИ Клаксвик» (Фареры) – «Хаккен» (Швеция).