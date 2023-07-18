Крым атаковал беспилотник: погибла девочка-подросток

Украинский беспилотник атаковал населенный пункт на северо-западе Крыма, сообщил «глава администрации» полуострова Сергей Аксенов.

По его словам, в результате погибла девочка-подросток. Губернатор не уточнил название попавшего под удар населенного пункта.

Дрон повредил четыре административных здания.

Накануне сообщалось, что в ночь на 19 июля в Крыму загорелся склад боеприпасов. Жителей четырех поселков, расположенных недалеко от склада, эвакуировали.