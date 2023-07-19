В Белом доме предупредили: Россия может атаковать суда в Черном море

Россия может атаковать гражданские суда в Черном море, вовлеченные в перевозку продовольствия, и обвинить в этом Украину. Об этом заявил спикер Совета национальной обороны Белого дома Адам Ходж, передает Reuters.

По его словам, власти США располагают информацией о том, что Россия установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам.

«Мы считаем, что это скоординированная попытка оправдать любые атаки против гражданских судов в Черном море и возложить вину за эти атаки на Украину», - отметил Ходж.