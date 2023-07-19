Катастрофическое падение нефти и газа в России наш комментарий
Нефть для России уже более полувека считается стратегическим продуктом №1. Она обеспечивает не только энергетическую безопасность, но и безопасность страны в целом. За счет экспорта нефти Москва с советских времен получает огромные валютные средства, которые позволяют ей вести агрессивную внешнюю политику, наращивать военную мощь. Но и этой эпохе, кажется, приходит конец.
Haqqin.az уже отмечал, что правительство России на закрытом совещании поручило нефтяным компаниям сократить поставки нефти на мировой рынок. Оно предусматривает снижение отгрузки из западных морских портов России на 500 тыс. баррелей в сутки относительно мая - до 1,9 млн баррелей в день - уже в июле. А в августе экспорт из Усть-Луги, Приморска и Новороссийска может сократиться еще на 100-200 тыс. баррелей в сутки.
Как утверждали СМИ, естественно, не без «утечки» информации из правительственных источников, решение сократить экспорт было принято после того, как в конце мая Саудовская Аравия призвала Россию выполнить данные ранее обещания. Сами саудиты при этом срезали поставки на мировой рынок на 1 млн баррелей в день, чтобы приподнять цены, упавшие с пиков начала войны практически вдвое.
Однако, что интересно, представитель вице-премьера России Александра Новака, который отвечает за отношения Москвы с ОПЕК+, заявил при этом, что российские компании сами будут решать, сокращать ли добычу нефти в августе, задачей же России является сокращение поставки на мировые рынки. Внешне кажется, что никаких расхождений во всем этом нет. А если вдуматься…
Эр-Рияд в конце мая действительно выразил недовольство России. Здесь посчитали, что Москва не в полной мере выполнила свое обещание сократить добычу (не экспорт) нефти и тем самым ставит под угрозу усилия королевства поднять цены на энергоносители. В связи с этим саудовские чиновники обратились к российским коллегам с просьбой соблюдать договоренности. И разногласия между двумя крупнейшими производителями нефти в мире разрослись до вполне заметных масштабов.
В конце марта на фоне потрясений в мировом банковском секторе произошло резкое падение цен на нефть. Саудовская Аравия, которая де-факто является лидером ОПЕК, и другие производители нефти в начале апреля внезапно объявили о добровольном сокращении ее добычи на 1,65 млн баррелей в сутки, на что котировки Brent отреагировали ростом. Но вскоре появились свидетельства того, что Россия продолжает закачивать на рынок большие объемы нефти. Это помогло ей увеличить свои доходы, но ухудшило ситуацию с избытком предложения - цены на нефть упали почти на 10% по сравнению с апрелем.
Состоявшаяся трансформация добычи в экспорт не ускользнула от внимания экспертов. Решение России о сокращении поставок нефти впервые затронуло не добычу, а именно экспорт. Одни считают, что это решение исключает возможные спекуляции в отношении реального объема нефти, отрезанной от внешних рынков. Так, новые условия предполагают прямой эффект на емкость нефтяного рынка, что, в свою очередь, может привести к удорожанию этого продукта.
Другие эксперты разницы между сокращением экспорта или добычей в краткосрочной перспективе не видят, так как внутренний спрос на нефтепродукты в России остается сравнительно стабильным. И предлагали дождаться комментариев от российского Минэнерго, чтобы понять, означает ли сокращение экспорта сырой нефти снижение добычи или же эти объемы могут быть направлены на переработку на российские НПЗ с последующим экспортом.
Но последние, кажется, слишком высокого мнения о российских НПЗ, которым с возросшими после снижения экспорта объемами будет непросто. Да и внутренний спрос на нефтепродукты не может быть выше со снижением экспорта нефти. И чтобы понять это, далеко ходить не надо. К началу текущего месяца Россия лишилась основной части танкерного флота индийской Gatik Ship Management, который использовался для перевозки нефти в другие страны. В настоящее время всего у компании осталось 4 судна, тогда как в апреле флотилия индийской фирмы, помогающей Москве перевозить сырую нефть морским путем в условиях международных санкций, насчитывала 42 танкера. За три месяца численность сократилась на 38 судов на фоне потери доступа к страхованию транспортных средств, так как компания нарушала установленный Западом потолок цен на нефть в 60 долларов за баррель.
И когда вице-премьер РФ Александр Новак утверждает, что Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца декабря 2024 года, надо думать, что кроется за таким заявлением. Достаточно вспомнить, что в порту Новороссийск на базисе FOB скидка Urals к Brent находилась в начале года на уровне 38,498 доллара за баррель, а в первые дни июля ее уровень снизился примерно до 20,3 доллара за баррель. Не от хорошей жизни Москва «добровольно» сокращает экспорт нефти – это вынужденная мера. При таких темпах падения спроса российские нефть и газ вскоре могут и вовсе стать невостребованными…