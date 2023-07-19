Мамед Эфендиев, отдел экономики 10:20

Нефть для России уже более полувека считается стратегическим продуктом №1. Она обеспечивает не только энергетическую безопасность, но и безопасность страны в целом. За счет экспорта нефти Москва с советских времен получает огромные валютные средства, которые позволяют ей вести агрессивную внешнюю политику, наращивать военную мощь. Но и этой эпохе, кажется, приходит конец. Haqqin.az уже отмечал, что правительство России на закрытом совещании поручило нефтяным компаниям сократить поставки нефти на мировой рынок. Оно предусматривает снижение отгрузки из западных морских портов России на 500 тыс. баррелей в сутки относительно мая - до 1,9 млн баррелей в день - уже в июле. А в августе экспорт из Усть-Луги, Приморска и Новороссийска может сократиться еще на 100-200 тыс. баррелей в сутки.

Как утверждали СМИ, естественно, не без «утечки» информации из правительственных источников, решение сократить экспорт было принято после того, как в конце мая Саудовская Аравия призвала Россию выполнить данные ранее обещания. Сами саудиты при этом срезали поставки на мировой рынок на 1 млн баррелей в день, чтобы приподнять цены, упавшие с пиков начала войны практически вдвое. Однако, что интересно, представитель вице-премьера России Александра Новака, который отвечает за отношения Москвы с ОПЕК+, заявил при этом, что российские компании сами будут решать, сокращать ли добычу нефти в августе, задачей же России является сокращение поставки на мировые рынки. Внешне кажется, что никаких расхождений во всем этом нет. А если вдуматься… Эр-Рияд в конце мая действительно выразил недовольство России. Здесь посчитали, что Москва не в полной мере выполнила свое обещание сократить добычу (не экспорт) нефти и тем самым ставит под угрозу усилия королевства поднять цены на энергоносители. В связи с этим саудовские чиновники обратились к российским коллегам с просьбой соблюдать договоренности. И разногласия между двумя крупнейшими производителями нефти в мире разрослись до вполне заметных масштабов. В конце марта на фоне потрясений в мировом банковском секторе произошло резкое падение цен на нефть. Саудовская Аравия, которая де-факто является лидером ОПЕК, и другие производители нефти в начале апреля внезапно объявили о добровольном сокращении ее добычи на 1,65 млн баррелей в сутки, на что котировки Brent отреагировали ростом. Но вскоре появились свидетельства того, что Россия продолжает закачивать на рынок большие объемы нефти. Это помогло ей увеличить свои доходы, но ухудшило ситуацию с избытком предложения - цены на нефть упали почти на 10% по сравнению с апрелем.