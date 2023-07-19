Baku Steel Company обнародовало показатели за 2022 год

10:50

ЗАО Baku Steel Company (далее BSC или Группа), крупнейшая металлургическая компания Кавказского региона, обнародовала финансовые и другие ключевые показатели деятельности за 2022 год (https://www.bakusteel.com/ru/koofp/). В консолидированной финансовой отчетности Группы в 2022 году по сравнению с предыдущим годом активы увеличились на 11% - до 262,7 млн манатов, а капитал увеличился на 82,3% - до 87,7 млн манатов. Чистая прибыль Группы за 2022 год увеличилась на 7,5% по сравнению с 2021 годом и составила 71,6 млн манатов.

Показатели производства и продаж BSC также увеличились. Таким образом, продажи за 2022 год выросли на 30,5% и достигли 392,9 млн манатов (без НДС). Производство стальных заготовок увеличилось на 26,5%, а производство арматуры и катанки увеличилось на 35,5%. Производство труб увеличилось еще больше - на 36,8%. В 2022 году предприятие произвело 362 тыс. тонн заготовок, 314 тыс. тонн арматуры и катанки, 26 тыс. тонн труб. Логическим следствием увеличения производства и продаж стало увеличение как числа сотрудников BSC, так и объема налогов, выплачиваемых в государственный бюджет. Численность сотрудников по сравнению с прошлым годом увеличилась на 168 человек и на конец 2022 года составила 1902 человека. За прошедший год Группа выплаты налоговых отчислений и платежей по социальному страхованию в государственный бюджет составили 65,3 миллиона манатов.