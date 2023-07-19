После отказа России продлить свое участие в Черноморской зерновой инициативе российский Черноморский флот будет более активно препятствовать международному торговому судоходству. Так считают эксперты британской военной разведки.

При этом в случае операции по блокаде украинских портов российский флот столкнется с угрозой украинских боевых беспилотников и противокорабельных ракет берегового базирования, говорится в сводке разведки.

Отказ Москвы от продления зерновой сделки фактически аннулировал соглашение о безопасности, которое, несмотря на войну, обеспечивало безопасный проход судов, экспортирующих зерно из Украины.

Свое решение Москва замаскировала дезинформацией, заявив, что гражданские корабли подвергаются риску от украинских мин и что Украина якобы использовала зерновой коридор в военных целях. Доказательств своих утверждений она не представила, пишет британская разведка.

Накануне Минобороны России заявило, что будет считать все суда, приближающиеся к Украине, перевозчиками оружия.