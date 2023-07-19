Пашинян о переговорах с Алиевым: Результатов нет, но надо продолжать

Несмотря на отсутствие конкретных результатов от переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Брюсселе 15 июля, необходимо продолжать переговоры по возможности интенсивно и прилагать активные усилия в направлении поиска взаимоприемлемых решений. Об этом в четверг, 20 июля, на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Формирование международного механизма диалога между Степанакертом (Ханкенди) и Баку – самый конструктивный сценарий для преодоления ситуации, необходимо прилагать все усилия в этом направлении», - указал Пашинян.