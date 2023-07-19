Пашинян повторил, что признает Карабах в составе Азербайджана

Признание территориальной целостности Азербайджана и Армении друг другом подтвердили и во время переговоров в Брюсселе 15 июля. Так сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на заседании парламента.

«Следующим обсужденным вопросом в Брюсселе было взаимное признание Азербайджаном и Арменией территориальной целостности друг друга в 29 800 и 86 600 квадратных километров соответственно», - заявил премьер Армении.