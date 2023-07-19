AZAL открывает новые рейсы еще в два города Саудовской Аравии
Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) с сентября начнет полеты из Баку в два города Саудовской Аравии. Так, с 15 сентября рейсы по маршруту Баку - Эр-Рияд - Баку будут выполняться два раза в неделю - по средам и субботам, а рейсы из Баку в Даммам - по понедельникам и пятницам. Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе авиакомпании.
Следует отметить, что AZAL летает также в два других города Саудовской Аравии – Джидду и Медину.
Полное расписание рейсов доступно на официальном сайте авиакомпании - www.azal.az. Приобрести авиабилеты на рейсы можно на сайте авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии», через мобильное приложение и в аккредитованных агентствах авиакомпании.
AZAL приглашает пассажиров полюбоваться красотами Саудовской Аравии. Эр-Рияд, величественная столица Саудовской Аравии, и Даммам, жемчужина восточного побережья, поражают своей красотой. Эти исторические и современные города предлагают уникальные возможности сделать ваше путешествие особенным и незабываемым.