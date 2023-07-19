США помогут Украине усилить защиту портов

В новом пакете военной помощи США Украине, о котором в Вашингтоне объявили 19 июля, содержатся среди прочего средства обеспечения безопасности портов и гаваней, которые могут усилить защиту портовой инфраструктуры Украины в условиях российских обстрелов. Об этом 20 июля заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время видеобрифинга.

«Эти возможности (которые объявлены в новом пакете) будут становиться все более важными, особенно сейчас, когда Россия вышла из зернового соглашения и возобновила атаки на портовые города…» – отметила представитель Белого дома.

По ее словам, среди многих видов оружия и оснащения в новом пакете содержатся средства обеспечения безопасности портов и гаваней, которые должны усилить защищенность портовой инфраструктуры Украины.