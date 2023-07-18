World Class – один из мировых лидеров в сегменте фитнес-клубов класса «люкс» и «премиум». Сеть работает с 1993 года и на данный момент насчитывает 110 клубов по всему миру.

Совсем скоро в Баку откроется первый фитнес-клуб премиум-класса данной сети – World Class Baku. Компания объявила о старте предпродаж, и вы уже можете приобрести годовой безлимитный абонемент по самым выгодным ценам. Предложение ограничено.

• Тренажерный зал площадью 1000 кв.м.;

• Отдельный тренажерный зал только для женщин;

• Открытый и крытый бассейны;

• 2 разных зала для групповых занятий (аэробика, йога, функциональные и т.д.);

• Зал боевых искусств;

• Cycle Studio;

• Pilates Studio;

• Сауна, парные комнаты и хамам;

• Различные кафе в помещении и на открытом воздухе.