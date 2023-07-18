Открывается первый фитнес-клуб премиум-класса World Class Baku фото
World Class – один из мировых лидеров в сегменте фитнес-клубов класса «люкс» и «премиум». Сеть работает с 1993 года и на данный момент насчитывает 110 клубов по всему миру.
Совсем скоро в Баку откроется первый фитнес-клуб премиум-класса данной сети – World Class Baku. Компания объявила о старте предпродаж, и вы уже можете приобрести годовой безлимитный абонемент по самым выгодным ценам. Предложение ограничено.
• Тренажерный зал площадью 1000 кв.м.;
• Отдельный тренажерный зал только для женщин;
• Открытый и крытый бассейны;
• 2 разных зала для групповых занятий (аэробика, йога, функциональные и т.д.);
• Зал боевых искусств;
• Cycle Studio;
• Pilates Studio;
• Сауна, парные комнаты и хамам;
• Различные кафе в помещении и на открытом воздухе.
Вы также можете получить абонемент для детей. В клубе будет детский фитнес-центр, игровая комната и семейная раздевалка.
Адрес: ул. Измира, 2
Контактный телефон: (012) 490 77 11
www.worldclass.az.