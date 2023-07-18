Азербайджан требует от Армении остановить строительство завода на границе с Нахчываном

Правительство Азербайджана потребовало от Армении остановить строительство крупного металлургического завода в Араздеяне, граничащем с Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана. Об этом говорится в письме министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтара Бабаева, адресованном министру окружающей среды Армении.

Правительство Азербайджана потребовало от Армении приостановить строительство крупного металлургического завода в Араздеяне, граничащем с Нахчыванской Автономной Республикой.

В письме говорится, что в связи с деятельностью, осуществляемой вблизи поселка Ерасх (Араздеян), расположенного в нескольких сотнях метров от условной границы между Арменией и Азербайджаном, которая может иметь трансграничный эффект, начата соответствующая процедура, предусмотренная Конвенцией об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо).