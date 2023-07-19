Магистры выбирают UNEC

В высших учебных заведениях Азербайджана начался выбор специальностей на уровне магистратуры.

На первом этапе 2 387 магистров выбрали Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC). В UNEC план приема в магистратуру выполнен на 99,2%. В Школе бизнеса (MBA) все места заполнены. В целом 18 процентов поступивших в магистратуру в Азербайджане (13 286 человек) приходится непосредственно на долю UNEC.