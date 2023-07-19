МИД Германии: Процесс вступления Турции в Евросоюз в тупике

Процесс по вступлению Турции в Европейский союз (ЕС) не только застопорился в последние годы, но и зашел глубоко в тупик, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

«У нас есть очень четкие правила в отношении процессов присоединения», - сказала Бербок.

«И то, что перспективы присоединения, процессы и прогресс в отношении Турции в последние годы не только зашли в тупик, но и, я бы сказала, оказались глубоко замороженными, объясняется тем, что основные главы, которые необходимы для этих переговоров - верховенство закона, защита прав человека, не только не реализованы, но и далеки от этого», - утверждает Бербок.

В то же время глава внешнеполитического ведомства ФРГ подчеркнула, что необходимо поддерживать контакты с Турцией, добавив, что «соседство с Турцией крайне важно».