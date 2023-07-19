«Данон» в России будут управлять племянник Кадырова и разбойник Хачанян

Членом совета директоров национализированного в России «Данон» (французская продовольственная компания, известный производитель молочных продуктов и других продуктов питания) стал находящийся в розыске за тяжкое преступление Яков Хачанян.

Яков Хачанян - зять миллионера, гендиректора ПСО «Казань» Равиля Зиганшина – несколько лет назад был объявлен в федеральный розыск за совершение особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

Тогда Хачаняна допросили в Москве, но обвинение предъявлять не стали. Примечательно, что допрашивал подозреваемого его земляк, подполковник юстиции Сазбандян.

Отмечается, что Хачанян часто бывает в Чечне, где его показывают по местному телевидению как успешного блогера и бизнесмена.

Напомним, что гендиректором «Данон Россия» стал зампред правительства и министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев - племянник главы республики Рамзана Кадырова.