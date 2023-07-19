Объявлены знаменосцы Азербайджана на открытии Всемирной Универсиады В Китай едут 88 спортсменов; дополнено
Сегодня в Министерстве молодежи и спорта состоялась пресс-конференция, посвященная участию сборной Азербайджана во Всемирной Универсиаде, которая пройдет в китайском городе Чэнду с 28 июля по 8 августа.
В частности, были объявлены знаменосцы нашей команды на церемонии открытия. Это легкоатлет Назим Бабаев и дзюдоист Гюльтадж Мамедалиева.
Глава делегации Ниджат Гасанов сообщил, что чартерным рейсом Баку – Чэнду 24 июля на Универсиаду отправятся 136 человек.
От Азербайджана выступят 88 спортсменов, из которых 59 человек представляют Азербайджанскую государственную академию физкультуры и спорта. Наша страна выступит в 16 видах спорта из 18-ти. Это – волейбол (12 спортсменов), баскетбол (11), дзюдо (11), фехтование (10), стрельба (8), таэквондо (8), настольный теннис (8), легкая атлетика (3), плавание (3), стрельба из лука (2), теннис (2), художественная гимнастика (2), ушу (2), бадминтон (2), спортивная гимнастика (2) и академическая гребля (2).
Ниджат Гасанов напомнил, что «по сравнению с последней Универсиадой у нас практически в четыре раза больше спортсменов».