Сегодня в Министерстве молодежи и спорта состоялась пресс-конференция, посвященная участию сборной Азербайджана во Всемирной Универсиаде, которая пройдет в китайском городе Чэнду с 28 июля по 8 августа.

В частности, были объявлены знаменосцы нашей команды на церемонии открытия. Это легкоатлет Назим Бабаев и дзюдоист Гюльтадж Мамедалиева.