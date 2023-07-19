Приговор иранской актрисе: два года тюрьмы за отсутствие хиджаба

Суд в Иране приговорил к двум годам тюрьмы 61-летнюю актрису Афсане Байеган за появление на публичном мероприятии без хиджаба: вместо него на ней была шляпка. Потом Байеган выложила фотографии с кинопоказа в социальных сетях.

Кроме того, Афсане нельзя в течение двух лет пользоваться интернетом как лично, так через других людей. Актрису также обязали еженедельно посещать психолога, чтобы бороться с «антисемейным поведением», и запретили выезд из страны. Как сообщает Fars со ссылкой на адвоката актрисы, наказание можно отсрочить на пять лет.

Афсане Байеган — одна из самых ярких звезд иранского кино 1960-1970-х годов. Она участвовала в конкурсе красоты «Мисс Иран» в 1976 году. Женщина принимала активное участие в массовых протестах, которые начались осенью 2022 года после гибели 22-летней Махсы Амини, задержанной до этого за «неправильное» ношение хиджаба.