Азербайджанцы лидируют в списке депортированных из Грузии

Грузия во втором квартале этого года депортировала 19 граждан Азербайджана, говорится в ежеквартальном отчете Министерства внутренних дел соседней страны.

Отмечается, что 10 граждан Азербайджана, депортированных из Грузии, являются несовершеннолетними, 2 - в возрасте от 18 до 25 лет, 3 - в возрасте от 26 до 40 лет и 4 - в возрасте от 41 до 65 лет.

Согласно статистике, в этом году из Грузии были депортированы в общей сложности 32 гражданина Азербайджана.

Граждане Азербайджана составляют большинство депортированных из Грузии в первом полугодии текущего года.