В четверг, 20 июля, в Баку на 23-м километре дороги Дюбенди - Зиря автомобиль Toyota Prius (государственный регистрационный номер 77-KD-762) столкнулся с поездом при переходе через железнодорожный переезд без шлагбаума. Об этом говорится в сообщении Главного управления дорожной полиции.

В результате столкновения водитель автомобиля и два пассажира получили травмы.

Проводится расследование.