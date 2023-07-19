Синоптики обещают жаркую погоду

В Баку и на Апшеронском полуострове завтра осадков не ожидается, будет дуть юго-восточный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем - 31-36° тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23° тепла, днем - 32-37° тепла, в горах ночью - 12-17° тепла, днем - 17-22° тепла.