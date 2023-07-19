Саудиты и Эмираты схлестнулись в судьбоносной войне наш комментарий
Саудовская Аравия угрожает Эмиратам территориальной блокадой. Кронпринц Мухаммед бин Салман направил правителю ОАЭ список ультимативных требований.
В благородном семействе монархий Залива снова вспыхнул скандал и повеяло ветрами конфронтации. Казалось бы, совсем недавно закончилась попытка блокады Катара, и вот теперь два ее инициатора – Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты – сошлись в противостоянии.
«Это будет хуже, чем то, что я сделал с Катаром», - заявил Мухаммед бин Салман (МБС) на закрытой встрече с местными журналистами, обвинив президента Эмиратов и правителя Абу-Даби Мухаммеда бин Зейда аль-Нахайяна (МБЗ) в вероломстве и «ударе в спину», что по местным традициям, да и не только местным, не может остаться без ответа.
Еще вчера МБС и МБЗ плечом к плечу продвигали инициативу блокады Катара, еще вчера вместе вторгались в Йемен, поддерживали друг друга на заседаниях ОПЕК и изощрялись в попытках посильнее уязвить США, пытаясь донести до Вашингтона, что они теперь другие, давить на них не надо, а можно только вежливо просить, предлагая взамен всяческие «плюшки».
«Еще вчера весь регион их дружбе завидовал», - как принято говорить в подобных случаях, а теперь они стали врагами и держат за спиной кинжалы, чтобы при удобном случае воткнуть их друг другу в спину. Словно сглазил их кто. Или черная кошка пробежала.
Ага, черна кошка. И даже две. Одну зовут Экономикой, другую, соответственно, Политикой. Хотя логичнее назвать бы ее Йеменом, поскольку именно он стал в политической плоскости камнем преткновения для вчера еще казалось бы нерушимой дружбы.
Саудовская Аравия и ОАЭ теперь более откровенно демонстрируют разногласия по поводу многолетнего вооруженного конфликта, переговорный процесс под эгидой Эр-Рияда с повстанцами-хуситами фактически исключает Абу-Даби из числа сторон-участников. К тому же саудовские и эмиратские прокси все чаще вступают между собой в вооруженные столкновения, стремясь урвать кусок побольше от того, что когда-то было экономическим потенциалом Йемена.
Но кошка по имени Экономика куда больших размеров. Прежде всего, Эр-Рияд взял курс на то, чтобы лишить соседа реноме главного в Заливе туристического направления и гавани для иностранных инвестиций, и объявил, что к 2024 году прекратит вести дела с любыми международными компаниями, если у них не будет региональных штаб-квартир в Саудовской Аравии.
Эмираты это объявление мало того, что проигнорировали, так еще и стали уговаривать крупные компании не уходить из ОАЭ, обещая за это им всяческие преференции. Ну, а бизнес он что, где ему выгодно, там он и остается. И глубоко ему фиолетовы планы МБС по превращению его Королевства в финансово-инвестиционный хаб.
Густой черный окрас придает кошке по имени Экономика еще и обозначившиеся серьезные разногласия Эр-Рияда с Абу-Даби в отношении нефтедобычи. Так, Абу-Даби был крайне разочарован стремлением ОПЕК+ пойти на сокращение уровня вопреки уговорам администрации Байдена. По оценкам ICG, международной кризисной группы, та же ситуация может повториться в потенциальной борьбе за долю рынка возобновляемых источников энергии.
Как уже писал вчера haqqin.az, единство и братство монархий Залива – вещь предельно эфемерная. Она как качели: сегодня дружим, завтра враждуем, от души и с полной отдачей сил. Конечно, вариант с блокадой саудитами Эмиратов трудно себе представить – слишком уж ресурсоемкое и дорогое это предприятие. Но факт остается фактом – старые противоречия между Эр-Риядом и Абу-Даби никуда не исчезают, более того, прирастают новыми.
Не вызывает сомнений, что нынешний конфликт между двумя правящими домами, они же благородные семейства, обязательно даст о себе знать как внутри, так и за пределами Залива. Но вот в какую практическую форму это выльется, то ли в борьбу компроматов, то ли в подножки в экономической сфере – пока остается неясным.
В отличие от другой очевидной вещи, этим конфликтом непременно воспользуются внешние игроки от Вашингтона до Пекина, не говоря уже о тех, кто помельче, которые постараются с максимальной выгодой для себя порыбачить в мутной воде очередного скандала в Заливе.