Икрам Нур, автор haqqin.az 14:34

Саудовская Аравия угрожает Эмиратам территориальной блокадой. Кронпринц Мухаммед бин Салман направил правителю ОАЭ список ультимативных требований. В благородном семействе монархий Залива снова вспыхнул скандал и повеяло ветрами конфронтации. Казалось бы, совсем недавно закончилась попытка блокады Катара, и вот теперь два ее инициатора – Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты – сошлись в противостоянии.

«Это будет хуже, чем то, что я сделал с Катаром», - заявил Мухаммед бин Салман (МБС) на закрытой встрече с местными журналистами, обвинив президента Эмиратов и правителя Абу-Даби Мухаммеда бин Зейда аль-Нахайяна (МБЗ) в вероломстве и «ударе в спину», что по местным традициям, да и не только местным, не может остаться без ответа. Еще вчера МБС и МБЗ плечом к плечу продвигали инициативу блокады Катара, еще вчера вместе вторгались в Йемен, поддерживали друг друга на заседаниях ОПЕК и изощрялись в попытках посильнее уязвить США, пытаясь донести до Вашингтона, что они теперь другие, давить на них не надо, а можно только вежливо просить, предлагая взамен всяческие «плюшки». «Еще вчера весь регион их дружбе завидовал», - как принято говорить в подобных случаях, а теперь они стали врагами и держат за спиной кинжалы, чтобы при удобном случае воткнуть их друг другу в спину. Словно сглазил их кто. Или черная кошка пробежала. Ага, черна кошка. И даже две. Одну зовут Экономикой, другую, соответственно, Политикой. Хотя логичнее назвать бы ее Йеменом, поскольку именно он стал в политической плоскости камнем преткновения для вчера еще казалось бы нерушимой дружбы.

Саудовская Аравия и ОАЭ теперь более откровенно демонстрируют разногласия по поводу многолетнего вооруженного конфликта, переговорный процесс под эгидой Эр-Рияда с повстанцами-хуситами фактически исключает Абу-Даби из числа сторон-участников. К тому же саудовские и эмиратские прокси все чаще вступают между собой в вооруженные столкновения, стремясь урвать кусок побольше от того, что когда-то было экономическим потенциалом Йемена. Но кошка по имени Экономика куда больших размеров. Прежде всего, Эр-Рияд взял курс на то, чтобы лишить соседа реноме главного в Заливе туристического направления и гавани для иностранных инвестиций, и объявил, что к 2024 году прекратит вести дела с любыми международными компаниями, если у них не будет региональных штаб-квартир в Саудовской Аравии. Эмираты это объявление мало того, что проигнорировали, так еще и стали уговаривать крупные компании не уходить из ОАЭ, обещая за это им всяческие преференции. Ну, а бизнес он что, где ему выгодно, там он и остается. И глубоко ему фиолетовы планы МБС по превращению его Королевства в финансово-инвестиционный хаб.