Генконсульство Китая в Одессе пострадало от российского удара

В результате российской ракетной атаки на Одессу в ночь на 20 июля повреждено здание генерального консульства Китая в центре города, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.

Отмечается, что в результате обстрела в здании выбиты окна.

Ночью 20 июля россияне ударили по центру Одессы, в результате чего есть разрушения и возник пожар. Сообщалось, что пострадали по меньшей мере 2 человека. Позже ОВА также подтвердила информацию об одном погибшем.