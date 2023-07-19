Десятки миллионов тонн зерна застряли в Украине

В Украине из-за прекращения действия зерновой сделки сейчас заблокировано 32 миллиона тонн зерна. Такие цифры привела министр иностранных дел Германии Анналена Бербок журналистам после прибытия на встречу глав МИД ЕС в Брюссель.

По ее словам, в последние дни сложилась ситуация, «когда 32 миллиона тонн зерна застряли в Украине». Бербок указала, что «голод, зерно не должны быть использованы в качестве оружия».

В то же время Бербок заявила об активизации работы с международными партнерами по поиску вариантов вывоза зерна из Украины.

«Сотни тысяч, если не миллионы людей, срочно нуждаются в зерне из Украины, поэтому мы работаем вместе со всеми нашими международными партнерами, чтобы зерно в Украине не сгнило в силосах в ближайшие несколько недель, а попало к людям по всему миру, которые в нем остро нуждаются», - сказала министр.