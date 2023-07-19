В Баку супруга заказала убийство мужа

Завершено предварительное следствие по уголовному делу 23-летней Азизы Сеидовой, обвиняемой в «заказе» убийства собственного мужа, и исполнителей данного убийства - 42-летнего Мехти Мамедова, 35-летнего Эльнура Алиева и 28-летнего Бахтияра Фарзалиева.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело ведет судья Сиявуш Гаджиев. Время подготовительного заседания суда пока не назначено.

Отметим, что инцидент произошел в марте этого года в Сабунчинском районе Баку. В районную прокуратуру поступила информация об убийстве 30-летнего Али Сеидли перед его домом. Следователи выяснили, что мужчину заказала его собственная супруга.